Rayo Vallecano 1 - 2 Real Valladolid

La Liga'nın bitimine 1 hafta kala Valladolid, konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal kaydetti. Maçın 6'ncı dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi takım, 73'üncü dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80'inci dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Valladolid ligde kalmayı garantiledi.

