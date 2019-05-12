Rayo Vallecano 1 - 2 Real Valladolid

La Liga'nın bitimine 1 hafta kala Valladolid, konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.
Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal kaydetti. Maçın 6'ncı dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi takım, 73'üncü dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80'inci dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Valladolid ligde kalmayı garantiledi.
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