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Enes Ünal Real Valladolid'e kiralandı

İSPANYA HABERLERİ  | 19.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Valladolid'e kiralandı.

Enes Ünal Real Valladolid'e kiralandı

Villarreal’de dördüncü santrafor konumuna düşen Enes Ünal’ın yeni adresi belli oldu.

BeIN Sports’un haberine göre Enes Ünal, deneyim kazanması için bir yıllığına Real Valladolid’e kiralandı. Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, 2015 yılında Manchester City’ye 4.4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente’ye kiralanan Enes Ünal, 2017 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’e satılmıştı. İki ay Levante’de kiralık oynayan Enes Ünal, geçtiğimiz sezonun devre arasında Villarreal’e geri dönmüştü. Enes Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gole imza atarken, 3 de asist yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga rayo vallecano villarreal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 sene sonra bursa iade 3. sene ptt2 . lig
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