Enez Ayasofya Cami-i Şerifi yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Ayasofya Cami-i Şerifi'nin yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen camide çalışmaların tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Restorasyonun tamamlanmasıyla caminin 56 yıl sonra tekrar ibadete açılacağını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Enez Ayasofya Cami-i Şerifi, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından inşa edildiği tahmin edilen bir yapı. Fatih Sultan Mehmet’in Enez'i fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Sonraki yıllarda yaşanan deprem sonucunda kullanılamaz duruma gelen tarihi cami için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Nihai olarak hassasiyetle sürdürülen çalışmalarımız tamamlandı.

Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış, tarihimizin, medeniyetimizin birçok mirasına ev sahipliği yapan serhat şehri Edirne'mizin, Türkiye'de kültür turizminin önde gelen şehirlerinden biri olması yolunda büyük bir adım daha atıyoruz. Harabe halde olan camimiz için temel güçlendirmeleriyle birlikte cami önündeki kalıntıların verileri dikkate alınarak bir peyzaj çalışması da yapıldı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı."

Fatma Aksal, açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un katılacağını bildirdi.

Aksal, Edirne'de tarihi ve kültürel yapılarla ilgili yürütülen proje ve çalışmalara desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

