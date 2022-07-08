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"Enez Ayasofyası"nda 57 yıl sonra Kur'an kursu açıldı

08.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Enez Ayasofyası"nda 57 yıl sonra Kur'an kursu açıldı

"Enez Ayasofyası"nda 57 yıl sonra Kur'an kursu açıldı

EDİRNE (AA) - "Enez Ayasofyası" olarak bilinen ve harap durumdayken ayağa kaldırılan Enez Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 57 yıl sonra Kur'an kursu açıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, restoresi tamamlanan camide yaz Kur'an kursu hizmet vermeye başladı.

Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş, kursa katılan çocukları ziyaret etti.

- Cami hakkında

Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası 12. yüzyıl yapısına mihrap, minber ve kesme taştan minare yapılarak camiye dönüştürüldü.

Osmanlı döneminde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan cami, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü bu nedenle ibadete kapatıldı.

Geçen yıl tamamlanan çalışmalar sonrası 24 Aralık günü ibadete açıldı.

- Restorasyonda neler yapıldı?

Tarihi caminin restorasyonu amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında ilk adım atıldı. Proje ve ihale aşaması sonrası 2016'da başlanan tarihi caminin vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.

Restorasyon çalışmasında öncelikle çatı örtüsü, orta ve kuzey duvarları yıkık caminin etrafı temizlendi, daha sonra temeli enjeksiyon sistemiyle güçlendirildi.

Kale duvarına doğru olan bölümlerde 27 santimetre kadar eğikliği söz konusu olan yapının bu durumu temelden başlayıp statiği ve taşıyıcı duvarları güçlendirildi. Statik hesaplamalar sonucu çatı örtüsünün bu eğiklik üzerine kurulabileceği belirlendi, çatı da bu aşamada beden duvarlarının üzerine oturtuldu.

Temel enjeksiyonlarından sonra sağlam beden duvarlarından başlamak üzere inşa çalışmalarına başlandı. Caminin tavanı ve kubbesi tamamen kapatıldı. Ayrıca caminin içerisindeki ısıtma ve soğutma sistemleri kuruldu, zeminin mermer döşemesi yapıldı. Harim kısmında yerde bulunan ve numaralandırılarak çıkarılan özgün döşeme taşları da yerlerine döşendi. Geri kalan açık yerlerde de yeni mermerler kullanılarak döşeme yapıldı. Caminin çevresinde yıllar içerisinde oluşan toprak kotu da temizlendi.

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