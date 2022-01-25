Enez'deki ASELSAN radarı kaçakçılara göz açtırmıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "ASELSAN Serdar - 7M Sahil Gözetleme Radarı", sağladığı geniş tarama alanı sayesinde uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin önemli ölçüde kontrol altına alınmasını sağladı.

"Sahil Gözetleme Radar Sistemi" projesi kapsamında 12. istasyon olarak kurulan Enez Sahil Gözetleme İstasyonunun inşaatı 2021 yılı ikinci yarısında tamamlanarak Sahil Güvenlik Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Enez İstasyonundan gelen verilerin, sisteme entegre kamu kurumlarından alınan diğer verilerle desteklenerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturması hedeflendi.

- "Verimliliği ve harekat etkinliğini artırıcı bir sistem"

Enez’de konuşlu TCSG-308 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Ömer Serhat Uysal, AA muhabirine, üstün nitelikli Sahil Gözetleme Radar Sistemi'nin Sahil Güvenlik Komutanlığının verimliliğini ve harekat etkinliğini artırması için tasarlandığını anlattı.

Birçok Avrupa ülkesinde piyasası olan ve yüksek fiyatlarla satışa sunulan akivades ve beyaz kum midyelerinin Enez'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a sevk edilmeye çalışıldığını belirten Uysal, bu kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye-Yunanistan Deniz Yan Hududunda önleyici kolluk görevleri icra edildiğini ifade etti.

- 1,2 milyon lira para cezası

Sahil Gözetleme Radarı'nın uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine fayda sağladığını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Sahil Gözetleme Radar Sistemi’nin kurulumu ile Enez bölgesinden komutanlığımıza yapılan ihbarlar, iletilen istihbari bilgiler ve rutin olarak icra edilen sahil güvenlik görevlerinde elde edilen tespitlerin tamamının, sistemin operatörleri ile paylaşılarak sahanın anlık olarak izlenmesi hedeflenmiş ve 2021 yılı 2. yarısında bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında önemli bir caydırıcılık sağlanmıştır. Enez bölgesinde 2021 yılı içerisinde, 8 olayda 8 kişiye toplam 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulanmış ve yaklaşık 5 ton akivades ve beyaz kum midyesi canlı oldukları için denize iade edilmiştir. 2 geminin de mülkiyeti kamuya geçirilmiştir."

- İnsan kaçakçılığı tespitinde de kullanılıyor

Uysal, Sahil Gözetleme Radar Sisteminin sağladığı geniş tarama alanı sayesinde, bölgede insan kaçakçılarının kullandıkları rotalar ile karadan denize çıktıkları mevkilerin de tespit edilerek, bu mevkilerde denetimlerin ve caydırıcılığın artırılmasının sağlandığını vurguladı.

Radar sisteminin sağladığı geniş tarama alanının, insan kaçakçılığında kullanılan deniz vasıtalarının mevkilerinin uzak mesafeden tam olarak tespit edilmesine imkan tanıdığını belirten Uysal, "Radar sistemi sahil güvenlik unsurlarının müdahale hızını artırmış ve can kaybına neden olabilecek olası kazaların yaşanması ihtimalini azaltmıştır. Sahil Gözetleme Radar Sistemi, denizlerimizdeki kaçakçılık faaliyetlerinin kontrol altına alınması konusundaki etkinlik seviyesini önemli ölçüde artırmıştır." diye konuştu.​​​​​​​

