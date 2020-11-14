Enez’den üzücü haber geldi

Edirne’nin Enez ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan tekne faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enez ilçesinden balık tutmak için acılan ancak dönüş yolunda alabora olan teknedeki 4 kişi, Enez Limanı açıklarında denize düşmüştü. Olayın ardından Murat Erden 4 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, yapılan arama çalışmalarında Uğur Soydan kurtarılmıştı..

Denizden ve havadan Gökçeada kıyılarına kadar genişleterek yapılan arama-kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Ege Denizi’nde kaybolan Hasan Soydan’ın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından, vefat eden kişinin Soydan olduğu belirlendi.

Batan teknede bulunan kayıp Kemal Abay’ı bulmak için çalışmalar devam ediyor..

