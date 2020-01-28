Engelini buz pistinde dans ederek aştı

"İki yıl öncesine kadar böyle bir sporu bilmiyordum. Gölcük'teki buz pistinde halk seanslarına katılıyordum, Zeynep hocayla orada tanıştım. Daha sonra buz pisti sorumlusu beni yolda yürürken görmüş, dikkatini çekmiş. Davet etti, bu şekilde kurs almaya başladım. Öncesinde tekerlekli paten deneyimim olmuştu ama onunla bir değilmiş, onu anladım. Tabii ki burada denge biraz daha zor. Zeynep hoca elimden tuttu, düştüm, kalktım... Hareketleri deneye deneye, yavaş yavaş başladım. Dengem biraz sorunlu olduğu için çalışmalarda dengeye daha çok ağırlık verdik. Burada hep birlikte engelleri aşmaya çalışıyoruz.

Geçmişte çeşitli kurslara katıldığını, son olarak buz pateni eğitimi aldığını anlatan Kangal, şöyle devam etti:

Rauf Kangal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce tanıştığı buz pateninin kendisi için adeta hayat kaynağı olduğunu söyledi.

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de yaşayan 19 yaşındaki bedensel engelli figür patenci Rauf Kangal, rakibi olmadığı için katılamadığı ulusal yarışmalarda gösteri yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaptığım sporda kırık riski her zaman var. Doktorlar tavsiye etmese de o konuda söz dinlememiş olabilirim ama insan sevdiği şeyden vazgeçemiyor. Burada şarkı dinlerken kaymak insanın ruhunu rahatlatıyor."

- "Hedefim bu spor dalında bir kategori açılmasını sağlamak"

Kangal, Federasyon Başkanı Özdemir'in, yönetim kurulu üyeleri Ata Yetişken ve Murat Özel ile antrenman yaptığı Gölcük'teki pistte kendisini ziyaret ettiğini aktararak, "Ricamı kırmadı, geldi, tanıştık. Çok iyi bir insan, hediyeler getirdi. Madalya göndermiş, çok hoşuma gitti. Benim için onur verici bir şeydi." dedi.

Rakibi olmadığı ve bu nedenle kategori açılmadığı için yarışma şansı bulunmadığını ancak Özdemir'den, yarışmalarda gösteri yapabileceğini öğrendiğini dile getiren Kangal, bunun kendisini heyecanlandırdığını ve çalışmalarını "yarışacakmış" gibi sürdürdüğünü kaydetti.

Kangal, "Hedefim, Allah nasip ederse benim gibi olan tüm engelli kardeşlerim, arkadaşlarım, ağabeylerim için bu spor dalında bir kategori açılmasını sağlamak." dedi.