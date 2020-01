Engelini buz pistinde dans ederek aştı

Yaptığım sporda kırık riski her zaman var. Doktorlar tavsiye etmese de o konuda söz dinlememiş olabilirim ama insan sevdiği şeyden vazgeçemiyor. Burada şarkı dinlerken kaymak insanın ruhunu rahatlatıyor."

Spor yapmak isteyen engellilere tavsiyelerde bulunan Kangal, "Azmi olan zaten yapar. Yapabilen herkes en azından denesin, gitsin kurs alsın. Buzda dengeyi kurunca ayağınızda öyle bir değişik his oluşturuyor ki... Tarif edemiyorum ama süzülüyor gibi hissediyorsunuz, rahatlatıyor. Zaman zaman adrenalin patlaması yaşıyorsunuz. Her duyguyu yaşatıyor. Doğuştan engelliyim; annem, teyzem, kuzenimde var. Dedelerden gelen bir rahatsızlık. Ailede sporla ilgilenen bir tek benim. Önüme gelen her fırsatı değerlendirmeyi seviyorum. Belki kendinizi bulamamışsınızdır, sizin için fırsattır." ifadelerini kullandı.

- "Rauf örnek bir sporcu"

Antrenör Zeynep Kaçar da Rauf Kangal'ın başarılı, istekli, hırslı ve örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

Kaçar, genç sporcuyla iki yıldır çalıştıklarını dile getirerek, "Rauf'un kemik erimesi, bacakta kısalma, kireçlenmesi var. 'Öğrenmek istiyorum, yapabildiğim kadar bana yardımcı olur musun?' dedi. Onu kırmadım. Nasıl yapabiliriz diye bir program yaptım kendimce. Onu da zorlamadan ufak ufak çalışmalara başladık." diye konuştu.