YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Engelli bireyler geleneksel el sanatlarıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor

23.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kurslara katılan engelli bireyler el sanatlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken, merkezin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor - Bafra Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinden Yıldız Kaya: - "Burada engelli aracımız var hasta olan hastaneye gidiyor işi olanın işi görülüyor. Dışarıda şarj istasyonunda engelli araçlarını şarj edebiliyoruz. Burada dertlerimize de ortak oluyoruz"

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Bafra ilçesinde engelli bireyler geleneksel el sanatları kursuyla sosyal hayata katılım sağlarken, yöreye özgü el sanatlarını da yeniden yorumluyor.

Bafra Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelliler için her detay düşünülürken, konforlu bir ortamda kurs imkanı da sunuluyor.

Kafeteryası, kütüphanesi, akülü araçların şarj edilebileceği alanı bulunan merkezde, engellilere özel işleri için de bir minibüs tahsis ediliyor.

Herkese açık olan merkezde engelli bireyler hem üretiyor hem sosyalleşiyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta engelli bireylerin tütün ipinden yaptıkları çantalar, Bafra işi adı verilen kanaviçeler, pet şişelerin geri dönüşüm yolu ile yapılan çanta ve süs eşyaları gibi ürünleri ise ilgi görüyor.

Merkezde, engelli bireylerin ellerinden çıkan birbirinden güzel çalışmaların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatandaşların beğenisine sunulacağı sergi için merkezde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan, AA muhabirine, el sanatları kurslarında geleneksel el sanatlarını modernize ederek günümüze taşıdıklarını söyledi.

Geri dönüşüm ve sıfır atık projelerini de desteklediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bircan, "Çok eskilerden Bafra işi denilen bir ürünümüz var. Ninelerimizin, annelerimizin çeyizinde olan antika el işlerini engelli arkadaşlarımızla günümüze taşıyoruz. İp çekerek yapılan antik işlemelerimiz var. O dönemin tekniğini kullanarak daha modernize ederek işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursların verimli geçtiğini anlatan Bircan, "Engelli arkadaşlar buraya gelerek sorunlarını hallediyorlar. Burası engelli arkadaşlarımız için çok güzel bir yer. Hem burada sadece benim öğretmem de değil onlardan da bir şey öğreniyorum. Evde oturacaklarına buraya gelsinler, hem sosyalleşiriz hem bir şeyler öğretiriz birbirimize. Her açıdan çok güzel bir yer. Bütün engelli bireyleri buraya bekliyoruz." dedi.

- "Burada dertlerimize de ortak oluyoruz"

Kursiyerlerden Yıldız Kaya, merkezin en güzel özelliğinin engellilere çok güzel hizmetlerin sunulması olduğunu belirtti.

Kaya, "Engelliler dışarıda başaramadıklarını gelip burada birlik beraberlik içinde başarmaya çalışıyor. Gelip burada arkadaşlarımıza kendi dertlerini arz ediyorlar, neticede yapılabilecek olanları yapıyoruz. Burada engelli aracımız var hasta olan hastaneye gidiyor işi olanın işi görülüyor. Dışarıda şarj istasyonunda engelli araçlarını şarj edebiliyoruz. Burada dertlerimize de ortak oluyoruz. Hocamız çok güzel kurslar yaptı. Hem geri dönüşüm hem eskileri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Leyla Akçay da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, merkezde sunulan imkanlardan yararlandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli olduTek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli oldu
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyorGolbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra

Samsun Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Canalp Eczanesi
Ilkadim
Demirkol Eczanesi
Ilkadim
Dila Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.