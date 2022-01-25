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Engelli çocukları dağa kaçırılan ailelerden HDP ve PKK'ya tepki

25.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme engelli kızı için eylem yapan anne Esmer Koç: - "HDP ve PKK'lılar bırakmadılar kızımı Ankara'ya götürüp tedavi ettireyim. Kızımı istiyorum" - Yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi için nöbet tutan Ruken Canbey: - "HDP dağa kaçırdığı çocuklarımıza sıra gelince ne insan hakları dinliyor ne de hasta haklarını. Herkes HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görsün"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 876'ncı gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapanlardan, engelli çocukları dağa kaçırılan bazı aileler, basın açıklamasıyla HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan yüzde 40 işitme engelli kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kızının tedavi ile Ankara'ya sevk edildiğini dile getiren Koç, "HDP ve PKK'lılar bırakmadılar kızımı Ankara'ya götürüp tedavi ettireyim. Engelli kızımı istiyorum. Onun yeri benim yanımdır." dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan talasemi majör hastalığı nedeniyle yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammet için eylem yapan abla Ruken Canbey de kardeşinin kansızlık sorunu olduğunu ve sürekli kan takviyesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Canbey, kardeşini bulmak istediklerini fakat terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada kardeşim gibi dağa kaçırılan engelli çok gencin ailesi var. HDP dağa kaçırdığı çocuklarımıza sıra gelince ne insan hakları dinliyor ne de hasta haklarını. Herkes HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görsün. PKK ve HDP'den dağa kaçırdığı engelli çocuklarımızı istiyoruz. O zalimlerin, o vicdansızların elinden evlatlarımızı kurtaracağız. Evlatlarımızı alana kadar da buradayız."

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