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Engelli depremzedeyle arkadaşlarının yetiştirdikleri mantar afet bölgesine gönderilecek

07.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'a yerleşen 16 yaşındaki engelli afetzede Esmanur Karahan, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki atölye arkadaşları ile hasadını yaptıkları 300 kilo mantarı deprem bölgesindeki akranlarına gönderecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta sağ kurtulduğu depremin ardından İstanbul'a gelen Karahan, engelliler sarayının mantar üretim atölyesine katıldı.

Karahan, kursiyer arkadaşları ile atölyede mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

"HEPİMİZ ONLARIN YANINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esmanur Karahan, depreme dördüncü katta oturdukları bir binada yakalandıklarını, sarsıntı başladığında yere çöküp kapandıklarını ve çok korktuğunu belirtti.

Daha sonra dışarı çıktıklarını ve bir süre arabada kaldıklarını aktaran Karahan, "Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayı'nda eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

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