Engelli Ertan çifti isteklerine kavuştu

Isparta’da Halife Sultan Mahallesinde başlatılan kilit parke çalışmaları esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşan ve çocuklarını okula götürmek için 2 sokağın asfalt yapılması talebini ileten Ertan çiftinin istekleri yerine geldi.

Halife Sultan Mahallesinde ikamet eden engelli Gülşen-Ersan Ertan çifti sokaklarına kilit parke yerine asfalt dökülmesini istedi. Bu istek üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileyi evinde ziyaret etmiş ve ‘Sizin isteğiniz ne ise onu yapacağız, buraya onun için geldik’ diyerek yolun kilit parke yerine asfaltlanacağı sözünü vermişti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in aileye vermiş olduğu söz yerine geldi. Ailenin istemiş olduğu ve çocukları İsmail Nevzat’ı okula götürmek için kullanacakları iki sokak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlandı.

Asfalt çalışmalarını evlerinin önünden seyreden ve mutlulukları yüzlerine yansıyan Ertan Çifti, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kendilerine verdikleri değerden dolayı teşekkür etti.

‘Yollarımızı isteklerimiz doğrultusunda asfalt yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz’ diyen Ersan Ertan, “Bozuk veya kilit parke yollarda engelli araçlarımızın aküleri çabuk bozuluyor, aracımız arıza yapıyor. Kilit parke yerine yolumuzun asfalt olmasını başkanımızdan talep etmiştik. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, isteğimizi kırmadı ” dedi.

Taleplerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Gülşen Ertan, “Bizimle birlikte bu sokakta diğer engelli arkadaşlarımızda bulunuyor. Tüm engelli arkadaşlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirildi” şeklinde konuştu.

