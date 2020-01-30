Engelli hakları konusunda stratejik plan hazırlanacak

Engelliler Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde farklı engel gruplarından engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek Türkiye Engelli Meclisi’ni kurmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Manisa’daki engellilerin hak temelli savunuculuğunu güçlendirme içerikli eğitimi başladı.

Manisa’da eğitimler, Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler seminer salonunda Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turhan İçli ve Coşkun Gök tarafından veriliyor. İki gün sürecek eğitime Manisa ve ilçelerinde bulunan birçok sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu temsilcisi, belediyelerin temsilcileri, Manisa Barosundan avukatlar ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Eğitimlerin 2 gün boyunca devam edeceği öğrenilirken, yapılan eğitim çalışması kapsamında; savunuculuk, iletişim ve medya, izleme, kaynak geliştirme, gönüllü yönetimi, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim ve Gölge Rapor hazırlama eğitimleri veriliyor. Eğitim çalışması kapsamında Manisa ilinde engelli hakları konusunda stratejik plan hazırlanacağı ve Manisa ilinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Engelli Meclisi işbirliğiyle hayata geçeceği bildirildi.

Türkiye Engelli Meclisine Doğru çalışması kapsamında bugüne kadar 54 ilde İl Engelli Meclisleri kuruldu. Kurulan meclislerin temsilcileri mayıs ayında Ankara’da yapacakları toplantı ile Türkiye Engelli Meclisi’ni kuracaklar.

Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turhan İçli, “Eskiden engelliler için savunuculuk eğitimleri etkinlikleri yapılırken, 2000’li yıllardan itibaren bu sayı azaldı. Bunun nedeni de alana çok sayıda engelli dernek sayısının girmiş olması. Ama bu dernekler arasında hiçbir dayanışmanın, iletişimin bulunmamasının rolü büyük. Bunu bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Ortaya çıkan dernekler ya yerel düzeyde ya da ya ulusal düzeyde küçük işler yapmaya başladılar. İşte 2007 yılında Engelliler Federasyonu bu sürece müdahale etmek amacıyla kuruldu. Engelliler Türkiye’de hak ettikleri yeri alamıyorlardı. Nüfusun içinde yüzde 10-12’lerde kabul ediliyor. Ama 9-10 milyonluk nüfusun topluma etkisi noktasında engelliler toplumda yer alamıyordu. Engelliler yeteri kadar temsil edilmiyor. Engelliler meclisini oluşturarak engellilerin temsil edilmesini istiyoruz. 54 ilde il meclisimizi kurduk. Yeni illerden talepler var. 81 ili tamamlayacağız. Bu meclisleri işletmeye çalışacağız. Bu meclisler bizi geleceğe taşıyacak olan meclislerdir. Bu modeli yaşama geçirmek, engellilerin büyük gücünü seferber etmek, kamuoyu üzerinde ve siyaset üzerinde hissettirmektir. Haklarını elde etmektir” dedi.

Manisa İl Engelli Meclis Başkanı Ayşe Gerentepe de amaçlarının birlikte hareket etmek olduğunu kaydederek, toplantıya dernekleri davet ettiğini, ancak gelmeyenlerin olduğunu belirtti.

