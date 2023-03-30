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Engelli halterci, ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

30.03.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan 1 metre 30 santim boyundaki Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi engelli milli halterci Serkan Çakmaz, antrenmanlarda ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Doğuştan boy kısalığı bulunan 28 yaşındaki Çakmaz, Eylül 2022'de Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda yatarak halterde 162 kiloyla ikinci oldu.

Aydın'da 18 Mart'ta gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer alan Çakmaz, 24-29 Ağustos'ta Dubai'de yapılacak Para Halter Dünya Şampiyonası'nda hedefine altın madalyayı koydu.

Antrenörleri Nurcihan Gönül ve Şule Şahbaz Tekin ile çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Çakmaz, AA muhabirine, haltere 8 yıl önce başladığını anlattı.

Salona ilk girdiğinde ağırlıkları kaldıramayacağını düşündüğünü belirten Çakmaz, "Başladığımda ağırlıksız kaldırıyordum. Sonra 110, 120 ve 150 kiloları kaldırmaya başladım. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum ve ardından Avrupa ikinciliği geldi." dedi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU VE HALİL MUTLU'YU ÖRNEK ALIYOR

Çakmaz, dünya şampiyonluğunun ardından paralimpik oyunlarına katılmayı hedeflediğini, alacağı başarılarla Türkiye'yi ve kulübünü gururlandırmayı istediğini dile getirdi.

Boy kısalığının ağırlık kaldırmaya engel olmadığına dikkati çeken Çakmaz, şunları söyledi:

"Boyum 1 metre 30 santim ama her şey boyla olmuyor. Güç ve azim çok önemli. Buralara kadar geldim. Şu an kilom 58 ve 180 kilo kaldırıyorum. Sabah erkenden gelip akşama kadar antrenman yapıyorum. Ben bile bazen kendi kaldırdığım ağırlığa inanamıyorum. Arkadaş ve antrenörlerim bazen sürpriz yapıyorlar. Bana 160 kilo diyorlar ama 170 takmış oluyorlar. Şok oluyorum nasıl kaldırdım diye."

Çakmaz, dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu örnek aldığını vurgulayarak, "Onlar ayakta bu kiloları kaldırıyorlardı, bizler yatarak. Hep onları görerek büyüdük. Videolarını izleyerek, onlara bakarak olimpiyatlara hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Şule Şahbaz Tekin ise Serkan'ın çok çalışkan bir sporcu olduğunu, onunla paralimpik oyunları şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti.

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Kocaeli Gürcistan Halter Şampiyon

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:10
İkindi
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Akşam
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