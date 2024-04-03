YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Engelli kadının ölümüne neden olan sürücü Denizli’de yakalandı

Engelli kadının ölümüne neden olan sürücü Denizli’de yakalandı

İHA İHA
03.04.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir otoyolunda kullandığı kamyonla zihinsel engelli kadına çarpan sürücü, JASAT’ın yaptığı çalışma ile Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yakalandı.

Engelli kadının ölümüne neden olan sürücü Denizli’de yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi Aydın-İzmir otoyolunda 01.04.2024 günü saat 01.25 sıralarında sürücüsü, markası modeli ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yolda yaya olarak bulunan zihinsel engelli D.Y.’ye çarptı. D.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yaparak olay yerinden ayrılan şahsın yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde bulunan deliller ve kamera görüntüleri sonucu Y.İ. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı kamyon ile D.Y. isimli şahsa çarptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, Denizli Acıpayam ilçesinde kamyon ile birlikte yakalandı. Y.İ. adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Engelli kadının ölümüne neden olan sürücü Denizli’de yakalandı

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandıRize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldıKumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
13:12
İkindi
16:46
Akşam
19:35
Yatsı
20:53
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.