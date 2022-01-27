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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

27.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 24 Nisan 2022'de düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2022-EKPSS) başvurular, bugünden itibaren 15 Şubat'a kadar yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2022-EKPSS Kılavuzundan öğrenilebilecek.

ÖSYM tarafından 24 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava başvurular, 15 Şubat'a kadar sürecek.

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