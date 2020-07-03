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Engelli kızın hayatı kolaylaşacak

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da yaşayan 13 yaşındaki bedensel engelli Arzu Güngör’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da yaşayan 13 yaşındaki bedensel engelli Arzu Güngör’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Gündelik işlerini kimsenin yardımı olmadan yapabileceğini belirten Arzu Güngör, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarsız kalmıyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Arzu Güngör’e, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen çalışkan ile birlikte akülü tekerlekli sandalyeyi baba Güngör’e teslim ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti. Gündelik işlerini kimsenin yardımı olmadan yapabileceğini belirten Arzu Güngör, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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