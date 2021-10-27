Engelli kızını yalnız bırakmamak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü

CEM ALİ KUŞ - Düzce'de zihinsel engelli kızını yalnız bırakmamak için bir odasını atölyeye dönüştürdüğü evinde halı üreten Kadriye Polat Kıygıl, ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Zihinsel gelişim geriliği bulunan 11 yaşındaki kızı Rukiye Nur için özel eğitimler alan ve mutluluğu için elinden gelen fedakarlığı yapmaya çalışan 33 yaşındaki anne Kıygıl, eşinin el sanatlarına yeteneği olduğunu söylemesi üzerine üniversite okumaya karar verdi.

Sınava girerek Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazanan Kıygıl, özel çocuk statüsünden faydalanarak eğitimini geçen yıl Düzce'de tamamladı.

Rahatsızlığından dolayı çocuğunu yalnız bırakamadığı için evinin bir odasını atölyeye çeviren Kıygıl, boş vakitlerinde Kayseri'den getirdiği özel iplerle el dokuması halı üretmeye başladı.

Ürünlerinin beğenilmesiyle zamanla çevresinden ve sosyal medya üzerinden siparişler alan Kıygıl, elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

- "Kadının özü üretmektir"

Kadriye Polat Kıygıl, AA muhabirine, hayallerini gerçekleştirme yolunda ailesinin katkısının büyük olduğunu belirtti.

El sanatlarına ahşap, cam boyama ve kabartma tekniğiyle başladığını aktaran Kıygıl, eşinin yönlendirmesiyle geleneksel el sanatları programını bitirdiğini kaydetti.

Kıygıl, tezgaha ip doladığı zaman en az 4 siparişinin olması gerektiğine işaret ederek, "Biz de işleme yapılırken santim bile değerlidir, malzeme israf edilmemesi gerekir." dedi.

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı dükkan açıp üretim yapmasının zor olduğunu aktaran Kıygıl, şunları söyledi:

"Çünkü epilepsi nöbeti geçirebilir, ateşlenebilir veya enfeksiyon kapabilir. Bu da epilepsiye neden olabilir. Hep onu gözetlemek zorundayım ama bunun yanında eğitimimi aldım, üretim yapıyorum. Sahadayım, boş durmuyorum. Sorumluluklarım var, bunları biliyorum. 'Kadın üretemez' diye bir şey yok, kadının özü üretmektir."

Kıygıl, güzel anne kız ilişkisi yaşadıklarını dile getirerek, çok gezdiklerini, birlikte boyama yaptıklarını anlattı.

Özel çocuk annelerinden karamsarlığa düşmemelerini isteyen Kıygıl, velilerin çocukları için eğitim almaları gerektiğini kaydetti.

