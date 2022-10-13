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Engelli triatlet ilk kez giyeceği milli formayla madalya kazanma peşinde

13.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli para triatlet Umut Gençler: - "Paratriatlon Dünya Kupası yarışlarında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi hedefliyorum"

MERSİN (AA) - MURAT PANCAR - Mersin'de, 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, kariyerinde ilk kez milli formayı giyeceği Antalya'daki Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silifke ilçesinde 1986'de geçirdiği kaza sonrası sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden 43 yaşındaki Umut, yaşına rağmen bu sezon katıldığı organizasyonlardaki başarısıyla dikkati çekti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'da 14-15 Ağustos'ta düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlon Final Yarışları'nda PTS5 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Umut, milli takıma davet edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında milli formayı giyme heyecanı yaşayacak Mersinli triatlet, organizasyonda madalya kazanmaya odaklandı.

- "Engelli arkadaşlara örnek olmak istiyorum"

Milli para triatlet Umut Gençler, AA muhabirine, 36 yıl önce trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybettikten sonra zor günler yaşadığını söyledi.

"Hayata küsmemek" için koşmaya, yüzmeye ve bisiklet sürmeye başladığını anlatan Umut, 2015'te tanıştığı paratriatlon branşının hayatının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu sezon yarıştığı müsabakalarda önemli dereceler elde ettiğini belirten Umut, "Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası kapsamındaki yaş grupları yarışlarında ikinci oldum. Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu'nda ikincilik elde ettim. Son olarak Isparta'daki yarışlarda da PTS5 kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Bu vesileyle milli takıma seçildim." diye konuştu.

Umut, 15-16 Ekim'de ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Milli formayla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını anlatan Umut, "Paratriatlon Dünya Kupası yarışında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Mersin'de yaklaşık 250 bin civarında engelli olduğunu biliyoruz ama spora pek ilgi yok. O yüzden de bazı engelli arkadaşlara örnek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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