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Engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet

ANKARA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ kurdu.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ kurdu. Atölyede Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne üye engelli vatandaşların garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelerine ücretsiz akü, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği yapılıyor. Manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı da ücretsiz olarak yapılıyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, ‘(0312) 507 10 01’ telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor.
Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarımız bir yandan devam ederken, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ni de açmış bulunmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın arızalanan ya da çalışmayan tekerlekli sandalyelerini evlerinde ya da atölyemizde ücretsiz olarak bakımdan geçiriyoruz” dedi.

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