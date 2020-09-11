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Engelliler Derneği’nden Başkan Atabay’a destek ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ve dernek üyeleri, üzerilerinde ‘Yanındayız’ yazılı tişörtlerle Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretlerinde bulundu.Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Dernek yönetimi ve üyeleri kamuoyunda Başkan Atabay hakkındaki iddialara sessiz kalmamak için Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretlerinde bulundu.Her zaman Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, “Biz Didim’de birbirimiz biliyoruz.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ve dernek üyeleri, üzerilerinde ‘Yanındayız’ yazılı tişörtlerle Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretlerinde bulundu.
Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Dernek yönetimi ve üyeleri kamuoyunda Başkan Atabay hakkındaki iddialara sessiz kalmamak için Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretlerinde bulundu.
Her zaman Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, “Biz Didim’de birbirimiz biliyoruz. Başkanımızın Didim için, bizim için neler yaptığı ortada, bazı kimselerin ortaya atmış olduğu asılsız ve karalama haberler, başkanımızı yıpratmak için yapılıyor bunun farkındayız. İlçede ranta geçit vermemesi onlara bunu yaptırıyor. Derneğimizdeki tüm arkadaşlarımızın selamlarını iletiyoruz. Biz her zaman başkanımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.
Didim’de ranta izin vermediği için çirkin ve ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay “Bu çamur at izi kalsın taktiği ile yapılan iğrenç bir kumpastır, bu tür kumpaslarla ordumuza ve yargımıza diz çöktürdüler. Bunu yapan kişiler kendi bataklıklarında boğulacaktır. Bunlar ne yaparsa yapsınlar beni yıldıramazlar mücadelem hukuk çerçevesinde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Atabay, konuşmasının devamında “Burada yaşayan insanların nasıl bir hissiyatta olduğunu biliyorum, her platformda bana vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz burada güçlü bir aileyiz dışarıdan gelen darbeler bizi etkilemez” dedi.

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