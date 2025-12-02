Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ATV'de yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren yeni bir ses kaydında, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlenmişti.

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına, "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği duyuluyor. Bu planlar, soruşturmanın "kaza mı, cinayet mi?" ekseninde ilerlediği bir dönemde büyük şok etkisi yarattı.



Soruşturmada daha önce ortaya çıkan bir diğer ses kaydı ise Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger ile arasında geçmişti. Bu kayıtta Bircan Dülger'in, "Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan" sözleri, olayın kilit isimleri arasındaki gerginliği gözler önüne seriyor.



Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Abla sen gelip demedin mi 'Ferdi beni oğlumla tehdit etti' diye" sözlerine karşılık, "Tamam 'Beni tehdit etti' demiş olabilirim ama Ferdi'nin adamı mesajları zaten birebir hepsini çıkarttı" şeklinde cevap veriyor.

"ANNEM ÖLSÜN" MESAJLARI DOSYADA

Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin ölümünden önce Bircan Dülger'e attığı iddia edilen ve dosyaya giren kan dondurucu mesajlar da soruşturmanın en kritik delilleri arasında. İddiaya göre Tuğyan, Dülger'e "Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün" ifadelerini göndermişti.

"SULTAN'A YAPTIRDI"

Güllü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili yeni iddialarda bulundu. Osman Yıldız, Tuğyan'ın daha önce kendisine annesini öldürmesi karşılığında bir daire vereceğini söylediğini dile getirmişti. Yıldız, "Tuğyan, 18 yaşından küçük olduğum için daha az ceza alacağımı söyledi. Çınarcık'taki herkes Tuğyan'ı suçluyor. Tuğyan yapmadı bence, Sultan'a yaptırdı. Tuğyan, azmettirdi. Sultan da son bir aydır o evde bunun için yaşıyordu zaten. Güllü annenin kanı yerde kalmasın" dedi.

"UYKULARIN KAÇSIN, TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE..."

Arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçma planı yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem'den yeni açıklama akşam saatlerinde geldi.



Tuğyan yaptığı açıklamada, "Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde, (menfaatler...). Devran dönerse 'Bizi yönlendirdi.' derlerse, al sana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi... Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; 'Davalarınıza bedava bakacak.' diyorsun. Sadede gel: sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybede... Yakında vizyonda." ifadelerini kullandı.