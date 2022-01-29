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Engelliler için pedal çeviren Fransız çiftten Mersin'de farkındalık etkinliği

29.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelliler için pedal çeviren Fransız çiftten Mersin'de farkındalık etkinliği

MERSİN (AA) - Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkıp Mersin'e ulaşan çift, otizmli ve down sendromlu çocukların spora yönlendirilmesine katkı sunmak için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 13 Haziran'da Fransa'dan yola çıkan bisikletli gezginler Emilie (40) ve Davy Sanchis (42), çeşitli ülkelerden geçerek İstanbul, İzmir, Antalya ve Silifke'den sonra Mersin kent merkezine ulaştı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda belediye yetkililerince karşılanan çift, farkındalık için Kültür Park'ta 16 özel gereksinimli birey ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleriyle pedal çevirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emilie Sanchis, Mersin'i çok sevdiklerini ve burada iyi ağırlandıklarını belirterek, bisiklet sürüşlerine sosyal bir amaç kazandırmak istediklerini aktardı. Davy Sanchis de bir sonraki duraklarının Mardin olduğunu aktararak "Engellilerin hayata spor yönüyle dahil edilmelerinde fayda görüyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da Fransız çiftle ortak amaçta olduklarını aktardı.

Mersin Bisikletli Gezginler Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, bu tür farkındalık çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

Fransız çift, bisiklet etkinliğinin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerle buluştu. Engellilerin halk oyunu gösterilerini izleyen çift, merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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