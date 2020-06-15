YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı

Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Korona virüs(covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı.

Korona virüs(covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen Engelliler Sarayı’nda 10 sınıfta ders veriliyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kontrollü eğitim-öğretim ile 15 Haziran’da yeniden açıldı. 3 ay boyunca kapalı durumdaki Engelliler Sarayı’nın açılmasıyla birlikte uzun süredir evde kalan engelliler, sınıflarına koştu. Arkadaşlarına ve eğitmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan kursiyerler, kendileri için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen atölyelerde eğitimlerine başladı.

"Yüzde 50 kapasite ile çalışmalarımız başlamış oldu"
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Pacci ise “kardeşlerimizde diğer vatandaşlarımız gibi yaklaşık 3 aydır evlerindeydiler. Özellikle bu süreçte hem psikolojik olarak, hem online olarak desteklerimizi evlerden de olsa sürdürdük. Ancak bu gün halk eğitim merkezlerinin açılmasıyla birlikte bizde bu gün engelliler sarayımızdaki. Sosyal ve fiziki rehabilitasyonlarımızı ilk defa başlattık. Burada tabi bir takım tedbirleri göz ardı etmedik. Özellikle servislerle evden alıyoruz çocukları bu esnada çocuklarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse zaten servise almadan onları direk en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Sağlık problemi olmayan arkadaşlarımızı da gene sosyal ve fiziki mesafelere dikkat ederek servislerimizle alıp buraya kadar getiriyoruz. Sarayımızda da her türlü dezenfeksiyon işlemi zaten öncesinde yapılmıştı. bu gün itibarı ile de yüzde 50 kapasite ile çalışmalarımız başlamış oldu" dedi.

"Pandemiden dolayı baya bir ara vermiştik"
Bağcılar Belediyesi spor kulübü antrenörü Ömer Cantay : “Pandemiden dolayı baya bir ara vermiştik. 3 ay gibi. Önümüzde hem oyunlar, hem Avrupa şampiyonası vardı. Ama tabi ki umutsuzluğa düşmedik. Evde sporcularımla bizim koşu bantlarımız var onlarla çalıştık. eksiğimiz var. Şu anda hem sahada hem kondisyon ağırlık olarak engelliler sarayında başladık. İnşallah kısa sürede aşacağız. Tekrar toparlayacağız”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.