YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Engelliler yaşam merkezi yüreklere dokunuyor

Engelliler yaşam merkezi yüreklere dokunuyor

İHA İHA
02.02.2024 13:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelliler Yaşam Merkezinde engellilere yönelik her branşta kurs ve eğitim veriliyor.

Engelliler yaşam merkezi yüreklere dokunuyor

Engelliler bu merkezde meslek öğrenmenin yanı sıra hayatı daha eğlenceli yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi, kentteki engellilere yönelik sağlık ve eğitim alanlarında hizmet veriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün engelli bireylere yönelik hassasiyetiyle hizmet veren Engelliler Yaşam Merkezi’nde fizik tedavinin yanı sıra ahşap, örgü, el sanatları ve daha birçok branşta kurs veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi araçlarıyla evlerinden alınan engelliler, belirlenen saatler içerisinde kurslara katılıp, hem meslek öğreniyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Memur adayı engelli bireyler de bu merkezde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanıyor. Engelliler Yaşam Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler, sınav konularını anlatarak, memur adayı engellileri sınava hazırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla hayallerindeki mesleklere kavuşmanın heyecanını yaşayan engelli bireyler, bu kurs sayesinde hayata daha pozitif bakıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandıAranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdüOtobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü
Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıBüyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:43
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Ecmel eczanesi
Akcakale
Kutoğlu eczanesi
Ceylanpinar
Burak eczanesi
Viransehir
Ayser eczanesi
Siverek
Yazar eczanesi
Haliliye
Can eczanesi
Bozova
Ferit acemoğlu eczanesi
Haliliye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.