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"Engelsiz Filmler Festivali" 17 Ekim'de Ankara'da başlayacak

14.06.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Engelsiz Filmler Festivali" 17 Ekim'de Ankara'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Puruli Kültür Sanat tarafından 10'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Filmler Festivali", 17-23 Ekim'de Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Herkesin sinemaya eşit koşullarda erişimini sağlamayı hedefleyen festival, çevrim içi programının yanı sıra Ankara'da Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festival, Ulusal Uzun Film Yarışması'nın yanında kısa film kültürünü yaygınlaştırmayı ve kısa filmcilere daha fazla ifade alanı açmayı amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl ilk kez düzenlenen "Kısa Film Yarışması" ile "Oditoryum", "Kaleydoskop" ve "Çocuklar İçin" başlıkları altındaki seçkiler de festivalde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde, bugüne kadar Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ile 105'i yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla yapılan söyleşiler olmak üzere toplam 118 yan etkinlik, çevrim içi de dahil 180 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Programdaki tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan festival, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.com" adresinden ulaşılabilir.

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