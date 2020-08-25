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Engelsiz Kafe’de sinema günleri devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Falez bandı üzerinde, çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri devam ediyor.

Engelsiz Kafe’de sinema günleri devam ediyor

Falez bandı üzerinde, çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri devam ediyor. Engelsiz Kafe’de, Çarşamba akşamı gösterilecek haftanın filmi, Yönetmen Victor Fleming’in ’Oz Büyücüsü’ olacak.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın Antalya’nın dünyaca ünlü falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alana kurulu Engelsiz Kafe’sinde ‘Yıldızlı Geceler’ adıyla gerçekleştirilen açık hava sinema günleri devam ediyor. Çarşamba saat 21.00’de başlayan gösterimlerde sinemanın klasik yapımlarından oluşan bir seçki sinemaseverlerle buluşuyor.
Engelsiz Kafe’de bu haftanın filmi, Judy Garland, Frank Morgan ve Ray Bolger’in oynadığı Oz Büyücüsü olacak. 1939 Amerikan yapımı Oz Büyücüsü, Amerikan Film Enstitüsü tarafından yayımlanan tüm zamanların en iyi 100 Amerikan filmi listesinde 6’ncı sırada yer alıyor. Aynı zamanda Rüzgar Gibi Geçti filminin de yönetmeni olan Victor Fleming’in sıra dışı fantastik müzikal filmi, döneminin en pahalı yapımları arasında yer aldı.
Engeliz Kafe’de, 26 Ağustos Çarşamba saat 21.00’de başlayacak gösterim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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