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Engin Akyürek Instagram'da! "Ben geldim" notuyla paylaştı

21.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, hayranlarının ısrarına dayanamadı. Instagram hesabı açan Akyürek, kedisi ile pozunu "Ben geldim" notuyla sosyal medyada yayınladı

Engin Akyürek Instagram'da! "Ben geldim" notuyla paylaştı

Oyuncu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, sosyal medyaya giriş yaptı. Instagram hesabı açan ünlü oyuncunun ilk paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

"BEN GELDİM"

Kedisi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Engin Akyürek, gönderisine, "Ben geldim" notunu düştü. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

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Engin Akyürek Instagram
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