Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da oğlu Emir Aras'ı kucağına alan çift yeniden bebek bekliyor.

ŞU AN SADECE AİLELER BİLİYOR

Çiftin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Alkoçlar'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor.