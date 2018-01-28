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Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 10:52 | Son Güncelleme 10 saat önce

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı ikinci kez baba olma heyecanı sardı. Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın hamile olduğu öğrenildi.

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da oğlu Emir Aras'ı kucağına alan çift yeniden bebek bekliyor.

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ŞU AN SADECE AİLELER BİLİYOR
Çiftin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Alkoçlar'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor.

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Engin Altan Düzyatan neslişah alkoçlar

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