Engin Polat'ın hesabından maskeli paylaşım yapılmıştı! Avukatından paylaşım hakkında açıklama geldi

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde de olsalar gündemden düşmüyorlar. Ünlü çift tutuklu olmalarına rağmen sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya da dışarıya haber göndermeye de devam ediyorlar.

Dilan Polat'ın dışardayken her saniyesini paylaştığı Instagram hesabı zaman içinde bir açıldı bir kapandı. Ama eşi Engin Polat'ın hesabı sürekli açıktı. Profillerinin de avukatları, aile yakınları ve menajerleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha önce de Dilan Polat'ın hesabından birkaç kez hikaye atılmıştı. Bu kez şaşırtan bir hamle geldi ve Engin Polat'ın Instagram hesabından maskeli bir paylaşım yapıldı.

Engin Polat'ın Polat ailesinin evinin arka bahçesinde yer alan maske heykelini paylaşması kafaları epey karıştırdı. Çünkü Engin Polat cezaevinde değilken tüm planlarını ve hayallerini bu maske heykelinin önünde düşündüğünü söylüyordu.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Paylaşımda yer alan maskeyi kimin paylaştığı merak edilirken Engin Polat'ın avukatından açıklama geldi. Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise yapılan paylaşımdan haberi olmadığını ve söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını söyledi.







