Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi

Haziran başında İtalya'nın Sicilya adasında yaklaşık 1,5 milyon sterlinlik görkemli bir düğünle evlenen Dua Lipa ve Callum Turner gündemden düşmüyor. Neredeyse bir aydır balayında olan çift birbirinden ayrılıyor.

30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'daki romantik tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Dua Lipa son pozlarında kocası Callum Turner'a balayı odasında küvette poz verdi. Cesur pozları paylaşan Lipa sosyal medyada konuşuldu.

Dua Lipa'nın Instagram hesabında ayrıca deniz keyfi yaptığı, tarihi sokakları gezdiği ve lüks otellerde vakit geçirdiği anları da paylaştı.