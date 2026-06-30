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Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi

Dua Lipa ve Callum Turner'ın İtalya'daki balayı devam ediyor. Dua Lipa kocasına verdiği iddialı pozlarla sosyal medyada konuşuluyor.

Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi

Haziran başında İtalya'nın Sicilya adasında yaklaşık 1,5 milyon sterlinlik görkemli bir düğünle evlenen Dua Lipa ve Callum Turner gündemden düşmüyor. Neredeyse bir aydır balayında olan çift birbirinden ayrılıyor.

30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'daki romantik tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi 1

Dua Lipa son pozlarında kocası Callum Turner'a balayı odasında küvette poz verdi. Cesur pozları paylaşan Lipa sosyal medyada konuşuldu.

Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi 2

Dua Lipa'nın Instagram hesabında ayrıca deniz keyfi yaptığı, tarihi sokakları gezdiği ve lüks otellerde vakit geçirdiği anları da paylaştı.

Dua Lipa balayında kocasına olay pozlar verdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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