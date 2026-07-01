MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi

Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Hande Varoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla bir anda gündemde yer aldı.

Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi

Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Çarpışma, Çocuk ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Merve Çağıran uzun süredir ekrandan uzaktaydı.

İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen oyuncu daha sonra farklı isimlerle de anıldı.

Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi 1

2026 yılında adı Sinan Akçıl ile aşk iddialarına karışan oyuncu sosyal medyayı salladı.

Merve Çağıran'ın üstsüz pozları olay oldu; oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı.

Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi 2

Estetik haberleriyle de gündeme gelen oyuncu “Tam tersi oldu. Ben estetiklerimden kurtuldum. Geçmişte, pandemide yaptırdığım yanak dolgularımı aldırdım. Çünkü suratımı çok büyütmüşlerdi. Şu an mutluyum” demişti.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta oyuncu yoğun bakımdaydı! Acı haber geldiUsta oyuncu yoğun bakımdaydı! Acı haber geldi
Gözaltına alındı! Evinde kaldığı arkadaşına saldırıp...Gözaltına alındı! Evinde kaldığı arkadaşına saldırıp...

Anahtar Kelimeler:
Merve Çağıran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.