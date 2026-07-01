Merve Çağıran üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi

Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Çarpışma, Çocuk ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Merve Çağıran uzun süredir ekrandan uzaktaydı.

İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen oyuncu daha sonra farklı isimlerle de anıldı.

2026 yılında adı Sinan Akçıl ile aşk iddialarına karışan oyuncu sosyal medyayı salladı.

Merve Çağıran'ın üstsüz pozları olay oldu; oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı.

Estetik haberleriyle de gündeme gelen oyuncu “Tam tersi oldu. Ben estetiklerimden kurtuldum. Geçmişte, pandemide yaptırdığım yanak dolgularımı aldırdım. Çünkü suratımı çok büyütmüşlerdi. Şu an mutluyum” demişti.