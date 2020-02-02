Ordu’nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye’ye kazandırılacak Organize Sanayi Bölgesi’nin, Kültür Merkezi’nin ve Ünye-Akkuş yolunun takipçisi olduklarını ifade etti.

MHP Ünye ilçe teşkilatı, düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar, oda başkanları ile bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Ünye ve diğer ilçeler için yapılması gereken projeler ve sorunlar konuşuldu.

Enginyurt, "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti’lilerdir"

Kahvaltı programında konuşan ve Cumhur İttifakı’nı Orduluların çok iyi anladığını ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ben 24 Haziran’da Ordu halkına şunu söyledim. Türkiye’ye Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’ya Cemal Enginyurt lazım dedim. Beni seçerseniz mecliste sizin adınıza her türlü mücadeleyi veririm dedim. O gün Ordu halkı bana inandı. 17 yıldır AK Parti’li ve AK Parti’den başkasına oy vermemiş olmalarına rağmen iki oyun birini, üç oyun birini şahsıma layık görerek benim milletvekili olmamda en büyük pay sahibi AK Parti’lilerdir. Huzurlarınızda bir kere daha onlara teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı’nı Ordu gerçekten iyi anladı" dedi.