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Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya sürpriz baby shower partisi! Bebeğin cinsiyeti belli oldu! 'Safiye mi Naci mi?'

13.07.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti bebek haberiyle magazin basınında uzun süre konuşulmuştu. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlenmişti. Enis Arıkan'ın sürpriz baby shower partisinde bebeğin cinsiyeti açıklandı.

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü çift, arkadaşları Enis Arıkan'ın sürpriziyle bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Kullanıcılardan 'Acaba Safiye mi Naci mi?' yorumları geldi.

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Alice Müzikali'nin de final yapmasıyla birlikte yaz tatilini Alaçatı'da geçiren Ezgi Mola'ya yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan sürpriz cinsiyet partisi geldi.

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Birçok ünlü ismin de davet edildiği partide ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Partiye katılan isimler arasında Eser - Berfu Yenenler çifti de yer aldı.

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Arkadaşlarının geri sayımı sonunda ellerindeki tüpü patlatan çiftin erkek bebeği olacak.

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'Jr. Mustafa geliyor' notuyla paylaşılan partide, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

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4 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, İzmir Alaçatı'da hem tatil yapıyor hem de işletmelerini çalıştırıyorlar.

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Enis Arıkan Ezgi Mola Mustafa Aksakalı evlilik magazin

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