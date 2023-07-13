Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya sürpriz baby shower partisi! Bebeğin cinsiyeti belli oldu! 'Safiye mi Naci mi?'

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü çift, arkadaşları Enis Arıkan'ın sürpriziyle bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Kullanıcılardan 'Acaba Safiye mi Naci mi?' yorumları geldi.

Alice Müzikali'nin de final yapmasıyla birlikte yaz tatilini Alaçatı'da geçiren Ezgi Mola'ya yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan sürpriz cinsiyet partisi geldi.

Birçok ünlü ismin de davet edildiği partide ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Partiye katılan isimler arasında Eser - Berfu Yenenler çifti de yer aldı.

Arkadaşlarının geri sayımı sonunda ellerindeki tüpü patlatan çiftin erkek bebeği olacak.

'Jr. Mustafa geliyor' notuyla paylaşılan partide, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

4 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, İzmir Alaçatı'da hem tatil yapıyor hem de işletmelerini çalıştırıyorlar.

