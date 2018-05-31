Enis Arıkan'ın Jet Sosyete setindeki ilginç kazası!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Instagram hesabından story paylaşarak o anları bu sözlerle anlattı:

Ben havalı havalı sunuculuğu yaparken popomu tezgaha koydum. Oradan devam ettirdim. Bir yandan oturuyorum bir yandan anlatıyorum. Derken bir küçük sıcaklık hissetmeye başladım anlam veremediğim. Meğer ben o totoyla ocağı çalıştırmışım, düğmeyi çevirmişim 'çıt çıt çıt çıt' diye... O sırada sunuculuk yapıyorum. Ocağı yakmışım ve o yuvarlağın üzerinde oturuyorum. Ve yanmaya başlamışım. Sonra bağıra çağıra üzerimden atlayıp popoma vurmaya başladık, söndürmeye çalıştık. İnanılmaz bir anda. Şu ülkede bir tek benim başıma gelebilirdi. Totosuyla ocak açan ilk oyuncu.





