TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bu hafta 39. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi şimdiden seyircisini heyecanlandırdı.

Dizinin 39. bölüm 2. fragmanına İso'yu bekleyen zorlu sınav damga vuruyor. Fadime ve Oruç arasında seçim yapmak zorunda kalan İso'nun vereceği karar merak ediliyor. İso kimi seçecek? Fadime'den mi yoksa Oruç'tan mı vazgeçecek?

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Bir uçurumun kenarında... Hepimiz. "Aile testine hoş geldiniz..." Taşacak Bu Deniz 39. bölüm 2. fragmanı yayında! Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle her cuma 20.00’de TRT 1 ekranlarında. @trt1 https://t.co/pf8FXbGzQL — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) November 16, 2026

YORUM YAĞDI

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı seyircisini pek tatmin etmedi. Sosyal medyada; 'Görmedik silin fragmanı', 'Senarist Oruç'u çıkartmak için yol arıyorsun herhalde', 'Timur’u bitse Şerif'i başlıyor', 'Bu seçim yapma olayı baydı artık' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Adil Koçari durmam der durmaz. Kızının peşine düşen Cengiz’den başlar, kızını üzen Oruç’la devam eder, Orhan’a işkence eder, Furtunalara nefes aldırmaz, sonra da Şerif’in peşine düşer. Şerif’in sahip olduğu tek gemide; yani ailesinde koca bir delik açar, Şerif’i anasız ve ailesiz bırakır.

Adil’in şiddetinin dozu, Esme’nin ise korkuları artarken, Eleni onların birbirlerine içlerini dökmelerini sağlar. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verirler. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecektir. Esme bir yandan ailesini güvende tutmaya çalışırken, sadece Şirin’in, Emriye’nin ve Orhan’ın bildiği bir sırrın kucağına hızla itilir.

Şerif ise Eyüphan’ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime’yi büyük bir tuzağa çeker. İki âşığın sevdası, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da nihayet vuslata erecekleri zorlu bir sınavdan geçer.

Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirlerine girerlerken, Eleni Cengiz’le yemeğe çıkmaya karar verir. Madem bıçağı düşmanın göğsüne saplayacaklardır, Eleni’nin de yapacakları vardır.