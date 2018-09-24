MAGAZİN

Enis Arıkan'ın takipçisine cevabı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyaya koyduğu videolarla gülme krizine sokan Enis Arıkan'ın bu kez verdiği cevap gündeme oturdu.

Enis Arıkan'ın takipçisine cevabı olay oldu

Ezgi Mola ile komik videolar çeken geçen sezondan beri Jet Sosyete'de yer alan Enis Arıkan bu kez verdiği cevapla gündemde. Sosyal medyayı sık kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan bir takipçisinin yazdığı şiire olay yanıt verdi.

Takipçisi Enis Arıkan için yazdığı şiiri etiketleyerek paylaştı. "E'dir isminin baş harfi, N'dir isminin ikinci harfi, İ alfabenin 12.harfi, S Sivas'ın baş harfi bu da mı tesadüf?" yazan takipçisi ünlü oyuncuyu bu yoruma etiketledi. Arıkan ise bu şiire, "Yazmaz olaydın vicdansız gız. Şiirden soğudum" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
enis arıkan şiir

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