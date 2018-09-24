Enis Arıkan'ın takipçisine cevabı olay oldu

Ezgi Mola ile komik videolar çeken geçen sezondan beri Jet Sosyete'de yer alan Enis Arıkan bu kez verdiği cevapla gündemde. Sosyal medyayı sık kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan bir takipçisinin yazdığı şiire olay yanıt verdi.

Takipçisi Enis Arıkan için yazdığı şiiri etiketleyerek paylaştı. "E'dir isminin baş harfi, N'dir isminin ikinci harfi, İ alfabenin 12.harfi, S Sivas'ın baş harfi bu da mı tesadüf?" yazan takipçisi ünlü oyuncuyu bu yoruma etiketledi. Arıkan ise bu şiire, "Yazmaz olaydın vicdansız gız. Şiirden soğudum" yazdı.

