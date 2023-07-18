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Enis Arıkan sosyal medyadan ateş püskürdü! ''Donlayım, çıplağım gelmeyin''

18.07.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kanal D'nin final yapan dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Muzo karakteriyle büyük beğeni toplayan Enis Arıkan bir süredir Alaçatı'da tatil yapıyor. Ancak ünlü oyuncunun tatili burnundan geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından evinin kapısına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına isyan etti.

Son olarak Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da rol alan Enis Arıkan, proje final yapınca soluğu tatilde aldı. Çeşme Alaçatı'daki evine giden ve yorgunluk atan ünlü oyuncu, fotoğraf çektirmek için evinin kapısına gelen hayranlarına dayanamayıp sonunda isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arıkan “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim" dedi ve ekledi:

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'ÇOK AYIP BİR ŞEY BU'

"Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu. Tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size...

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Yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız, çok şekeriz. Ama zıkkımın dibi... İstemiyorum evimde sizi. Donlayım, çıplağım gelmeyin artık. Koskoca insanlar geliyorlar, sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni. Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…"

Ünlü oyuncunun bu videosuna destek mesajları yağdı. Sosyal medyada; 'Adam çok haklı', 'Ünlülerin derdi de bitmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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