Doğanın Kanunu 5. bölüm 3. fragman İZLE! 'Öpüşün artık'

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümünden sonra reytinglerde yükselişe geçti. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisinin 5.b bölümünden bir fragman daha geldi.

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı artırdı.

DOĞANIN KANUNU 5. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Doğanın Kanunu 5. Bölüm | 3. Tanıtım



Doğa'nın iddiası büyük... ❤️‍🔥



Yaman gerçekten inkâr mı ediyor, yoksa hislerini mi saklıyor?#DoğanınKanunu yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de STAR'da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/VTuX9rj77B — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) July 8, 2026

Doğanın Kanunu 5. bölüm 3. fragmana sosyal medyada; 'Öpüşün artık sizde kurtulun bizde', 'yine çok iyi sahneler', 'bu yazın en iyi dizisi' gibi yorumlar yapıldı.

DOĞANIN KANUNU 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaman’ın Doğa’ya çiftliğin yönetimini bırakmasının ardından su pompasının sabotaja uğraması büyük bir krize yol açar. Doğa ilk liderlik sınavını verirken, sabotajdan Mert’i sorumlu tutan Yaman’ı güçlükle durdurur. Çözüm için umutlar, su kaynağını kontrol eden Deli Nazmi’ye bağlanır.

Ancak Nazmi, Doğa’yı yıllar önce kaybettiği kızı Kezban sanınca Doğa ve Yaman kendilerini sahte bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Bu sırada Perihan ile Hulusi yakınlaşırken, Nesrin’in öğrendiği dedikodular çiftliğin geleceğini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Tüm bu gelişmelerin ardından Doğa, geçmişe dair büyük bir sırrın izine ulaşır.