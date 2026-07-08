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Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş

Kadıköy'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde kesin ölüm sebebi açıklandı. Yurt dışı tatilinde maymun ısırması şüphesi üzerinde durulan kesin ölüm sebebiyle ilgili açıklama yapıldı. Ölümüyle büyük üzüntü yaratan genç oyuncunun 'alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş
Mustafa Fidan

Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı. İrtem'in cenazesi Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç oyuncu Ece İrtem in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş 1

ECE İRTEM'İN KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Ölümüyle büyük şok etkisi yaratan genç oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporu belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç oyuncu Ece İrtem in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş 2

TAYLAND TATİLİNDE 'MAYMUN ISIRDI' İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etmişti.

Genç oyuncu Ece İrtem in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş 3

Gökkoyun, ünlü oyuncunun vefatından kısa bir süre önce Tayland'a gittiğini ve bu tatil sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirtmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA BÖYLE YANSIMIŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.

Genç oyuncu Ece İrtem in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş 4

İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.

Genç oyuncu Ece İrtem in kesin ölüm nedeni belli oldu: Alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş 5

Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

ECE İRTEM KİMDİR?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

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vefat Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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