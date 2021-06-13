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Enis Arıkan ve Ezgi Mola arkadaşlarını yerin dibine soktu: "Nasıl kötüyse..."

13.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Ezgi Mola ve Enis Arıkan, yıllardır süren sağlam bir dostluğa sahip. Birbirlerine karşı çok iyi olsalar da, diğer arkadaşlarına karşı biraz zalim olduklarını ise son paylaşımları gösterdi.

Enis Arıkan ve Ezgi Mola arkadaşlarını yerin dibine soktu: "Nasıl kötüyse..."

Ünlü oyuncular Ezgi Mola ve Enis Arıkan, oynadıkları projelerde ve sosyal medyada insanları gülmekten kırdı geçirdi. Dostlukları konservatuvar yıllarına uzanan ve ne olursa olsun birbirlerinden kopmayan ikili, "Kocan Kadar Konuş" serisinde ve tiyatro oyunlarında birlikte oynayarak dostluklarını taçlandırdı. Bu sezon, ikisi de yıllar sonra televizyona döndü ve daha önce hiç oynamadıkları roller oynamaya başladı. Ezgi Mola, "Masumlar Apartmanı" dizisinde döktürürken, Enis Arıkan da "Camdaki Kız" ile izleyicinin gönlüne taht kurdu. Böylece, bu ikilinin dram işlerinde ve insanları ağlatmakta da ne kadar usta olduğunu herkes görmüş oldu. Neyse ki, özel hayatlarında diziden etkilenmek bir yana dursun, daha da komik espriler yapmaya başladılar. Artık eskisi kadar sık görüşemeseler de, birbirlerini sosyal medyada sürekli anarak takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyorlar. Son olarak, ikilinin Instagram'da diğer arkadaşlarına söylediği şeyler herkesi çok güldürdü.

"Nasıl kötüyse..."

Bartu Küçükçağlayan Melikşah Altuntaş

Ezgi Mola ve Enis Arıkan, pandemide büyük bir çıkış yakalayan "Mücbir Sebepler" ikilisi Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş ile de yakın arkadaş. Sık sık "Mücbir Sebepler"e dahil olan ve ortama neşe katan Ezgi Mola ve Enis Arıkan ikilisi, bu kez arkadaşlarına karşı biraz zalimdi.

Ezgi Mola Enis Arıkan

Ezgi Mola'nın "Mücbir Sebepler"i izlerken uyuyakalmasını paylaşan Enis Arıkan, "Nasıl kötü bir yayınsa artık, benimki uyuyakalmış." dedi.

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Enis Arıkan Ezgi Mola
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