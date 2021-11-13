Enis Arıkan: Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorum

30 yaşından sonra değiştiğini söyleyen oyuncu, “Eskiden hırslı ve gergindim. Sonra duruldum. Artık hayatı pozitif karşılıyorum. Mutlu olmaya çabalıyorum ama hâlâ dünyanın en takıntılı manyağı olduğumu söyleyebilirim” dedi. Çok utangaç olduğunu söyleyen Arıkan, kalabalığa girmeyi “Korkulu rüyam” diye tanımladı.

Kasvete gelemediğini ve hatta slow şarkı dinleyemediğini de söyleyen oyuncu, derdini en yakınlarına bile en fazla 5 dakika anlatabiliyor, sonra herkesi dansa kaldırıyormuş. Arıkan programda Gence’ye yakışıklı olmak için çok uğraştığını da anlattı, “Bütün doktorlara gidiyorum. Hepsine bir şey yaptırıyorum” dedi.



