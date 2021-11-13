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Enis Arıkan: Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorum

13.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin yıldızlarından Enis Arıkan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te Enis Arıkan, Hakan Gence’ye çocukluğundan kariyerine, yakışıklı olmak uğruna yaptırdıklarından takıntılarına hakkında bilinmeyen pek çok şey anlattı.

Enis Arıkan: Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorum

30 yaşından sonra değiştiğini söyleyen oyuncu, “Eskiden hırslı ve gergindim. Sonra duruldum. Artık hayatı pozitif karşılıyorum. Mutlu olmaya çabalıyorum ama hâlâ dünyanın en takıntılı manyağı olduğumu söyleyebilirim” dedi. Çok utangaç olduğunu söyleyen Arıkan, kalabalığa girmeyi “Korkulu rüyam” diye tanımladı.

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Kasvete gelemediğini ve hatta slow şarkı dinleyemediğini de söyleyen oyuncu, derdini en yakınlarına bile en fazla 5 dakika anlatabiliyor, sonra herkesi dansa kaldırıyormuş. Arıkan programda Gence’ye yakışıklı olmak için çok uğraştığını da anlattı, “Bütün doktorlara gidiyorum. Hepsine bir şey yaptırıyorum” dedi.


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Enis Arıkan
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