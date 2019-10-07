Enkaz altında kalan köpek 4 hafta sonra kurtarıldı

Bahamalar'da kasırga nedeniyle birçok evin yıkıldığı Marsh Harbour kentinde bir klimanın altında sıkışan köpeğin bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti.

Köpeği kurtaran Dog Ranch Rescue ekibinden Lauree Simmons aradan geçen uzun süreye rağmen köpeğin hayatta kalmasını 'inanılmaz' olarak nitelendirdi. Simmons ayrıca, köpeğin sahibini bulmaya çalışacaklarını, bulamazlarsa köpeğe en iyi şekilde sahip çıkılacağını söyledi.

Mucize ile birlikte enkaz altında sıkışan bir başka köpek ise cansız olarak çıkarıldı.

Mucize adı konulan köpek, enkaz üzerinde keşif yapan bir drone'nun ısı sinyalini aldıktan sonra söz konusu noktada yapılan arama çalışmalarında fark edildi.

Kurtarma ekibinden Lauree Simmons, yardım ekiplerine aramalarına devam etmelerini, enkaz altında hala hayatta olan hayvanların olabileceği çağrısında bulundu.

Kurtarma çalışmalarında özel bir drone teknolojisi kullanan Dog Ranch Rescue, Bahama adalarında kasırganın vurduğu tarihten bu yana enkazdan 138 köpek kurtardı.

