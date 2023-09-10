''Enkaz altından zirveye'' Avrupa basını Bertuğ Yıldırım'ı konuşuyor

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta son anlarda oyuna girip beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım, manşetleri süslemeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'Yİ İPTEN ALDI"

Bertuğ Yıldırım'ın attığı gol sonrası Türkiye'yi ipten aldığı konuşulurken, genç oyuncunun hayat hikayesi araştırmacıların dikkatini çekti.

"ENKAZ ALTINDAN ZİRVEYE"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay'da bulunan Bertuğ Yıldırım, yaşadığı binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Yoğun uğraşlar sonucu enkaz altından burnu dahi kanamadan çıkartılan genç oyuncu bu olaydan aylar sonra Rennes'e transfer olarak müthiş bir hikayeye imza atmıştı. Avrupa'da yer alan gazeteler, Bertuğ Yıldırım için ''Enkaz altından zirveye'' şeklinde başlıklar attı.

