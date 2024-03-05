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  4. Enkazdan kurtarıldıktan sonra 9 ameliyat geçiren Rümeysa desteksiz adım atmaya başladı

Enkazdan kurtarıldıktan sonra 9 ameliyat geçiren Rümeysa desteksiz adım atmaya başladı

AA AA
05.03.2024 11:59
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan 27 saat sonra çıkarılan ve ezilmelere bağlı doku kayıpları nedeniyle 9 ameliyatın ardından yürüteç yardımıyla ayağa kalkan Rümeysa Yalçınkaya, fizik tedavi ve ayak bileği ortezi sayesinde artık desteksiz adım atabiliyor.

27 yaşındaki Yalçınkaya, 6 Şubat 2023'teki depremlere, kentte en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden birisi olan Trabzon Bulvarındaki 7 katlı Anadolu Apartmanı B blokta yakalandı. Annesi, babası ve kardeşi de enkaz altında kalan Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılışı AA ekiplerince görüntülenen Yalçınkaya, ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yaklaşık 4 ay yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Yalçınkaya, tedavisinin devamında vücudundaki eziklerden kaynaklanan doku kayıpları nedeniyle 9 kez ameliyat masasına yattı.

Memleketi Kahramanmaraş'a eylül ayında yüzde 50 engelli olarak dönen ve ayağa kalkamayan Yalçınkaya, 3 aylık fizik tedavi sürecinin ardından yürüteç yardımıyla yeniden ayağa kalkmayı başardı. Yalçınkaya, ayak bileği ortezine alışma sürecinin ardından artık yardım almadan yürüyebiliyor, günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

"ŞU ANDA SAĞ BACAĞIMDAN YÜZDE 50 ENGELLİYİM"

Rümeysa Yalçınkaya, AA muhabirine, 6 Şubat'ta sarsıntının başlamasıyla birlikte binanın yıkılacağını hissettiğini ve cep telefonunu alıp hemen masanın altına girdiğini, binanın 10 saniye içinde yıkıldığını söyledi.

Üzerine kolon düştüğünü belirten Yalçınkaya, "O an ne olduğunu anlayamadım, şoka girdim. Her yerde çığlık sesleri geliyor, insanlar bağırıyordu. O an orada ölürüm herhalde diye bekliyordum. Enkazdan çıkmayı çok beklemiyordum. Hala hayatta olduğumu anlayınca 'sesimizi duyan var mı?' diye bağırdım. Bir süre kimseye ulaşamadım." dedi.

Ekiplerin kendisine ulaşmasının ardından uzun süre üzerindeki kolonun kaldırılması için çaba harcandığını anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Üzerimdeki kolonu kırmak için bayağı uğraştılar. O şekilde oradan çıktım. Enkaz altındayken abim aramış, akrabalarımız aramış hep. Annem ve kardeşim ilk saatlerde kurtarılmış ama babamın 4 gün sonra cenazesini çıkardılar. Şu anda sağ bacağımdan yüzde 50 engelliyim. Tekrar olmam gereken ameliyatlar var. Vücudumun farklı yerlerinde oyma ve file ameliyatları yaptılar, ezik olan parçaları aldılar."

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KOLONLARIN KESİLDİĞİ YAZIYOR"

Deprem sonrası kendilerine verilen TOKİ evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Yalçınkaya, babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını, başka gelirleri olmadığı için zorlandıklarını ve ailesine bakabilmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlandığını dile getirdi.

Yalçınkaya, yıkılan binayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyleyerek, "Bilirkişi raporunda kolonların kesildiği yazıyor. Bina öne doğru yıkılmıştı. Dava hala devam ediyor. Bizim binada çoğu kişi öldüğü için ses getiremedik. Bulgular Karadeniz Teknik Üniversitesine gidiyor ve incelemeler yapılıyor. Eğer o kolonlar kesilmeseydi o bina yıkılmazdı. Anadolu Apartmanı A blok yıkılmadı ama B blok yıkıldı. Biz adalet istiyoruz, en azından bunu yapanlar ceza alsın istiyoruz. Gidenler geri gelmez belki en azından içimize bir su serpilirdi." diye konuştu.

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