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Enkazdan kurtulan depremzede çocuklar Ankara semalarında uçtu

02.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden gelen çocuklar, gönüllü pilotlarla Başkenti havadan izledi.

Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve çeşitli uçuş okullarında eğitim vermeye devam eden Seher Ortatatlı, öğrencilerinin verdiği fikirle, depremzede çocuklara ulaşarak onlara unutamayacakları bir uçuş deneyimi yaşatmak istedi.

Bunun için çalışmalara başlayan Ortatatlı, "Güçlü yürekler, minik kanatlar" projesini hayata geçirerek, depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen ve uçuşa merakı olan yaklaşık 150 çocuğun aileleriyle iletişim kurdu.

Orhan Ünsal Hava Parkı'na gelen depremzede çocuklar ile aileleri, burada RC uçak ve ambulans helikopterle yapılan gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.

Daha sonra tek motorlu uçaklara binerek kenti havadan izlemek isteyen 50 çocuk, piste gelerek uçakların başına geçti.

Depremzede çocuklar, hayatında ilk defa uçağa binerek, yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde kalıp unutamayacakları anlar yaşadı.

Uçuşun ardından yüzleri gülen çocuklar, depremin kendilerinde bıraktığı manevi hasarı bir nebze olsun hafifletti.

Unutamayacakları bir deneyim yaşayan çocukların havadaki o anlarını AA ekibi görüntüledi.

"YÜZLERİNDE BİR DAMLA MUTLULUK BIRAKMAK İSTEDİK"

Bir öğrencisinin kendisine depremzede çocukları uçurmak istediğini söylemesi üzerine projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ortatatlı, çok sayıda çocuğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ortatatlı, çeşitli uçuş okullarının da kendilerine destek verdiğini belirterek, "Kurallar çerçevesinde uçmak isteyen 50 depremzede çocuğumuzu, eğitim uçaklarıyla uçurup onların yüzlerinde bir damla mutluluk bırakmak istedik." dedi.

Depremzedeleri evlerinde ziyaret ettikleri sırada duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Ortatatlı, "Yaşlı bir teyze elimi öpmek istedi. Gelinini depremde kaybetmiş. Oğlu ve torunu yanında. 'Ne olur torunumu da uçurun' dedi. Bu beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Ortatatlı, çocukların ve ailelerin kendilerine çok güzel tepkiler verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben ilk başlarken böyle olacağını düşünmüyordum. Biz birkaç depremzede çocuğu uçurup onları mutlu edelim diyorduk. Destek olan sponsorlarımız ve yardım edenlerle olayı büyüttük. Şu anda çok mutluyum. 2,5 aydır pilotaj öğrencilerim çok yoruldu. Gece gündüz çalıştık. Ama görüyorum çocuklar çok mutlu. İyi ki varlar. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın."

"Bir çocuğun kalbine dokunuyorsak ne mutlu bize"

Uçuş sırasında AA muhabirine konuşan Öğretmen Pilot Burak Künyeli, projeyi duyduğunda çok heyecanlandığını ve duygulandığını dile getirdi.

Etkinliğin yoğun ve uzun bir süreç sonunda hazırlandığını belirten Künyeli, "Bizim geleceğimiz çocuklar. İnşallah ilerde havacılık camiasına, vatana ve millete hayırlı çocuklar olurlar. Bir çocuğun kalbine dokunuyorsak ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Çocukların havadayken çok mutlu olduklarını ifade eden Künyeli, onların heyecanını görmenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

"HAYALLER KURMAYA BAŞLIYORLAR"

Pilot Melih Ortasarı, çocukların bu etkinlikle pilotluk ve uçuş hakkında bir fikirlerinin oluştuğunu ifade etti.

Çocukların gözlerindeki heyecanı görünce gururlandığını söyleyen Ortasarı, "Uçağa bindikleri andan itibaren, farklı bir hissiyat olduğunu anlıyorlar. Hayaller kurmaya başlıyorlar." dedi.

Uçuşun ardından çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdiklerini anlatan Ortasarı, verdikleri hediyelerle çocuklara bir hatıra bıraktıklarını aktardı.

Ortasarı, organizasyondan bahsettikleri andan itibaren hem ailelerin hem de kendilerinin çok duygulandıklarını belirtti.

"BİZ GÖKYÜZÜNE AŞIK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GENÇLERİYİZ"

Başkent Yıldızları Cat Akademi'de yönetici olan Arda Tuna Kaya ise depremlerin ardından açılan yaralara bir nebze olsun faydalarının olması için bu organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Çocuklara simülasyonla da uçuş deneyimi yaşattıklarını ifade eden Kaya, "Biz gökyüzüne aşık Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleriyiz. Genel havacılığın gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

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