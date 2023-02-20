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Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’

20.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi’nin kadın gönüllüleri, deprem bölgesinde enkazlarda hayat kurtarmak için çalışıyor.

Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye gelen ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi’nin kadın gönüllüleri, arama çalışmalarında hayat kurtarmak için ellerinde matkaplar ve demir makasları ile enkazlarda çalışıyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılan Kayseri ANDA gönüllüsü 26 yaşındaki Gülsüm Güvenç, “Bir kadın olarak bütün kadınlar adına burada olduğumu söylemeliyim ve bununla gerçekten gurur duyuyorum yapabildiklerimiz doğrultusunda. Gördük ki sadece cinsiyet değil, tamamen gönülle burada olmak ve gönülle mücadele etmek önemliymiş. Kullanabildiğimiz makineler, yapabildiğimiz şeyler, hepsi bir erkek ne kadar emek verebildiyse kadın olarak biz de aynı emeği verebildik. Bunu görebilen herkese kanıtlamış olduk. Bu konuda gerçekten büyük gurur duyuyorum. Bu nasip olduğu için de çok mutluyum. Hiç görmediğimiz makineleri gördük, tanımadığımız şeyleri tanıdık ve hepsini kullanabilirliğimizi gördük. Buradaki çalışmalarda da, Allah yardım ediyor derlerdi, gerçekten ediyormuş. Hiçbir şey hissetmeden, o acı çukuruna düşmeden gözümüzün içine çaresizce bakan ve bizden medet uman insanlar doğrultusunda hiçbir şey hissetmeden emek veriyorsunuz. O insanların çaresizliğini giderebilmek adına kendi öz duygularımızı bir kenara bırakarak mücadele verdik. Tabi ki ağır şeyler gördük ama his anlamında hepsiyle baş etmeyi başardık sonunda. Diğer türlü o acı çukuruna düşersek biz bu mücadeleyi veremezdik” dedi.

Bir diğer gönüllü Elif Uçar da, “Bir kadın olarak sahada olmak gerçekten gurur verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm kadınlar adına da burada olduğumu düşünüyorum. Kadınların gücünü aslında göstermiş olduk. Sahada erkeklerin yaptığı işleri bizlerin de yaptığını gösterdik. Bütün malzemeleri kullanmayı aslında biliyoruz. Yapabiliriz. Kadın isterse yapabilir, bunu sahada göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

Sahada çalışan gönüllü kadınlardan Arzu Ünlükaya ise, “Acımız tabi ki çok büyük ama hislerimizi ve duygularımızı bir kenara bırakıp insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kadın olarak da bir işe yaradığımızı düşünüyorum. Sadece erkekler değil bizler de bir şeyler yapabiliyoruz. Bir taş kaldırmak bile gurur verici. Biz eğitimini aldık. Herkes alabilir ve herkes yapabilir. Bütün kadınlar elinden geldiğince eğitimini alsın ve sahada görev yapmaya gelsin. Çünkü insanlara yardım etmek güzel bir şey” diye konuştu.

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