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Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanet

16.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkazlardan çıkan değerli eşyalar güvenlik güçleri tarafından tutanakla teslim alınıyor.

Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanet

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin 11’inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler, kendi canları kadar emek vererek biriktirdiği kıymetli eşyalarını almak için kimi zaman enkazlara giriyor. Güvenlik güçleri de depremzedelerin kıymetli eşyalarını onların riske girmemesi için enkazlardan çıkan eşyaları tutanak tutarak muhafaza altına alıyor. Depremzedelerin kıymetli eşyalarını kayba uğramaması ve zarar görmemesi adına muhafaza eden güvenlik güçleri, ziynet eşyaları enkazdan çıktığı şekilde tutuyor.

Bu çerçevede depremin şiddetine yoğun bir şekilde maruz kalan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından depremzedelere ait enkazlardan çıkan para kasaları ve ziynet eşyalar tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğünde toplanmaya başlandı. Depremin ardından geçen 11 günde 63’ü çelik para kasası olmak üzere toplam bin 7 ziynet eşya enkaz altından çıkarıldı. Güvenlik güçlerince koruma altına alınarak büyük bir özveriyle korunup kameralarla izleme altına tutulan ziynet eşyaların bulunduğu odaya yalnızca görevli kişiler girebiliyor.

Öte yandan enkaz altından çıkarılan çelik kasalar zaman içerisinde açılarak içerisindeki kıymetli eşyalar ayrı ayrı kayıtlar altına alınacak. Ziynet eşyaların alınması için bir yıllık sürenin dolmasının ardından kıymetli eşyalar hazineye aktarılacak. Enkaz altından çıkarılan silahlar ise aynı şekilde ruhsat sahipleri verilmek üzere muhafaza edilecek. Sahiplerine ulaşılmayan silahlar da alınması için bir yıllık sürenin dolmasının ardından güvenlik güçleri tarafından imha edilecek.

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