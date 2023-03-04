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Enner Valencia, Fenerbahçe'de kalacak mı? Kayserispor maçı sonrası sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu

04.03.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor’u deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu seride 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak son 5 deplasman mücadelesinde hanesine 13 puan yazdırdı. Maçın ardından konuşan Enner Valencia, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

Enner Valencia, Fenerbahçe'de kalacak mı? Kayserispor maçı sonrası sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Bu müsabakayla sarı-lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu.

Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor’a karşı 2-0 ile alan sarı-lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor’u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1 ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor’u da aynı skorla geçti. Fenerbahçe, son olarak 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında ise rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, son 5 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 23. golüne imza attı. Sarı-lacivert forma altında 100. maçına çıkarak ‘dalya’ diyen ve Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10. isim olan tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

VALENCIA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

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Golleriyle ilgili konuşan Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım

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