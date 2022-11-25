SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Enner Valencia'yı kimse durduramıyor! Ekvador'u Hollanda karşısında da sırtlamayı başardı

Enner Valencia'yı kimse durduramıyor! Ekvador'u Hollanda karşısında da sırtlamayı başardı

25.11.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvanın ikinci maçları start aldı. Hollanda ile Ekvador'un karşı karşıya geldiği mücadele adeta nefes kesti. 3 puanlı iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta bol gol pozisyonu vardı. Turnuvanın en keyifli maçlarından birinin yaşandığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ekvador'un tek golünü Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti.

Enner Valencia'yı kimse durduramıyor! Ekvador'u Hollanda karşısında da sırtlamayı başardı
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. 3 puanı bulunan eki ekip, grup liderliği için kritik bir maça çıktı. Hem Hollanda'nın hem de Ekvador'un büyük baskıyla oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

2022-11-25T161504Z_1234188792_UP1EIBP195180_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NLD-ECU-REPORT

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hollanda 1-0 öne geçti. Klaassen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, müthiş bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Cody Gakpo, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu.

Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor! Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor!

VALENCIA YİNE ATTI

2022-11-25T172216Z_1215531608_UP1EIBP1C92BQ_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NLD-ECU-REPORT

Turnuvanın açılış maçında Katar ile karşılaşan Ekvador mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Ekvador'un 2 golünü de Fenerbahçeli yıldız atmıştı. Hollanda karşısında da takımına beraberliği getiren golü atan Enner Valencia, Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında iddialı hale geldi. Seri paslarla Hollanda ceza sahasına giren Ekvador'da Enner Valencia fileleri havalandırdı ve maçta eşitlik sağlandı. Yıldız golcü turnuvada 3. golüne imza attı.

VALENCIA'YA NAZAR DEĞDİ

2022-11-25T175359Z_670509177_UP1EIBP1DPXDF_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NLD-ECU-REPORT

Ekvador'da sakatlanan Enner Valencia, sahadan sedyeyle ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor!Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor!
Arjantin-Suudi Arabistan maçına gölge düştü! Messi ile anlaşma yapılmış...Arjantin-Suudi Arabistan maçına gölge düştü! Messi ile anlaşma yapılmış...
Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Ekvador Enner Valencia 2022 dünya kupası dünya kupası atan maçı erden maçın

En Çok Okunan Haberler

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...

F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...

Paris yönetimi geri çağırdı! Galatasaray'a Icardi şoku

Paris yönetimi geri çağırdı! Galatasaray'a Icardi şoku

Başkan ile görüştü! Arda Güler için görülmemiş teklif

Başkan ile görüştü! Arda Güler için görülmemiş teklif

Ne yaptın Ronaldo! Elini şortuna soktu, çıkardı ve... Görenler inanamadı

Ne yaptın Ronaldo! Elini şortuna soktu, çıkardı ve... Görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.