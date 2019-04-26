Enteresan yemek deneyimi yaşamak isteyenlere: Dünyanın en garip restoranları

'Farklı' yemek deneyimi yaşamak isteyenler için hizmet veren bu restoranlara ilgi günden güne artıyor. Su altından yemek, karanlıkta yemek, zürafaların konuk olduğu restoranlar derken ortaya bir hayli tuhaf görüntüler çıkıyor.
Dünyanın en büyük su altı restoranı
Avrupa'nın ilk su altı restoranı olan bu yer Norveç'te. Yemek yerken devasa bir pencereden okyanusu seyretmek mümkün. Under adındaki bu yere talep bir hayli fazla. 7 binden fazla kişi Under'da yemek yiyebilmek için rezervasyon yaptırmış durumda.
Tuvalet mizahı - Shanghai
Buraya yemek yemek için gelen konuklar klozete oturuyorlar, yemekler de tuvalet temalı kaplarda servis ediliyor. Örneğin süt çayı, pisuvar şeklinde bardaklarda servis ediliyor.
Hassas bir mideniz varsa burası hiç de size göre bir yer değil sevgili okur.
Uzun sipariş - Kenya
Bu restoranda son derece tatlı olan davetsiz misafirler ile karşılaşmak mümkün. Kenya'nın Nairobi kentinde bulunan bu yerde sıcakkanlı zürafalara denk gelmek mümkün. Davetsiz konuklar önünüzdeki tabağı bir anda yalayıp yutabilir :)
Bildiğimiz zifiri karanlık! Dans le Noir
Eğer karanlıktan korkuyorsanız, Londra'daki Dans le Noir'de korkularınızla yüzleşmeye hazır olun! Karanlık ortamda sunulan yemek menüleri ise tam bir sürpriz. Burada güven çok önemli sevgili okur, sırtınızı yaslanacak ve şansınıza inanacaksınız :)
İsminin karşılığını veriyor mu bilemedik: Lucky Restaurant
Hindistan'da bulunan bu restoranın adı 'şanslı'. Restoranın teması: Ölülerin yanında yemek yemek. Restoran sahibi mezar taşlarının yanında yemek yemenin şans getirdiğine inandığı için böyle bir format geliştirmiş. Ne diyelim, hayırlı işler diliyoruz...
Bol mesaj içerikli restoran: Cabbages & Condoms
Restoran kurucusu olan Mechai Viravaidya, prezervatiflerin tabu olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor ve insanların çeşitli cinsel hastalıklardan korunmak adına bunun bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğine inanıyor. Farkındalık yaratmak adına Mechai, restoranına bu konsepti uyguluyor. Üstelik bu mekan, akşam yemeklerinden sonra ücretsiz prezervatif almaya da teşvik ediyor.
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