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Enteresan yemek deneyimi yaşamak isteyenlere: Dünyanın en garip restoranları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

"Karanlıkta ya da tuvalet mizahının hakim olduğu bir yerde kim yemek yemek ister ki?" diye soruyoruz ancak talep bir hayli fazla ki bu sıra dışı restoranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Enteresan yemek deneyimi yaşamak isteyenlere: Dünyanın en garip restoranları

'Farklı' yemek deneyimi yaşamak isteyenler için hizmet veren bu restoranlara ilgi günden güne artıyor. Su altından yemek, karanlıkta yemek, zürafaların konuk olduğu restoranlar derken ortaya bir hayli tuhaf görüntüler çıkıyor.

Dünyanın en büyük su altı restoranı

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Avrupa'nın ilk su altı restoranı olan bu yer Norveç'te. Yemek yerken devasa bir pencereden okyanusu seyretmek mümkün. Under adındaki bu yere talep bir hayli fazla. 7 binden fazla kişi Under'da yemek yiyebilmek için rezervasyon yaptırmış durumda.

Tuvalet mizahı - Shanghai

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Buraya yemek yemek için gelen konuklar klozete oturuyorlar, yemekler de tuvalet temalı kaplarda servis ediliyor. Örneğin süt çayı, pisuvar şeklinde bardaklarda servis ediliyor.

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Hassas bir mideniz varsa burası hiç de size göre bir yer değil sevgili okur.

Uzun sipariş - Kenya
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Bu restoranda son derece tatlı olan davetsiz misafirler ile karşılaşmak mümkün. Kenya'nın Nairobi kentinde bulunan bu yerde sıcakkanlı zürafalara denk gelmek mümkün. Davetsiz konuklar önünüzdeki tabağı bir anda yalayıp yutabilir :)

Bildiğimiz zifiri karanlık! Dans le Noir
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Eğer karanlıktan korkuyorsanız, Londra'daki Dans le Noir'de korkularınızla yüzleşmeye hazır olun! Karanlık ortamda sunulan yemek menüleri ise tam bir sürpriz. Burada güven çok önemli sevgili okur, sırtınızı yaslanacak ve şansınıza inanacaksınız :)

İsminin karşılığını veriyor mu bilemedik: Lucky Restaurant
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Hindistan'da bulunan bu restoranın adı 'şanslı'. Restoranın teması: Ölülerin yanında yemek yemek. Restoran sahibi mezar taşlarının yanında yemek yemenin şans getirdiğine inandığı için böyle bir format geliştirmiş. Ne diyelim, hayırlı işler diliyoruz...

Bol mesaj içerikli restoran: Cabbages & Condoms
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Restoran kurucusu olan Mechai Viravaidya, prezervatiflerin tabu olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor ve insanların çeşitli cinsel hastalıklardan korunmak adına bunun bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğine inanıyor. Farkındalık yaratmak adına Mechai, restoranına bu konsepti uyguluyor. Üstelik bu mekan, akşam yemeklerinden sonra ücretsiz prezervatif almaya da teşvik ediyor.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakınKuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyorEn sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor
İçine öyle bir şey kattı ki artık talebe yetişemiyor!İçine öyle bir şey kattı ki artık talebe yetişemiyor!
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