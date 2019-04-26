Enteresan yemek deneyimi yaşamak isteyenlere: Dünyanın en garip restoranları

'Farklı' yemek deneyimi yaşamak isteyenler için hizmet veren bu restoranlara ilgi günden güne artıyor. Su altından yemek, karanlıkta yemek, zürafaların konuk olduğu restoranlar derken ortaya bir hayli tuhaf görüntüler çıkıyor.

Dünyanın en büyük su altı restoranı



Avrupa'nın ilk su altı restoranı olan bu yer Norveç'te. Yemek yerken devasa bir pencereden okyanusu seyretmek mümkün. Under adındaki bu yere talep bir hayli fazla. 7 binden fazla kişi Under'da yemek yiyebilmek için rezervasyon yaptırmış durumda.

Tuvalet mizahı - Shanghai

Buraya yemek yemek için gelen konuklar klozete oturuyorlar, yemekler de tuvalet temalı kaplarda servis ediliyor. Örneğin süt çayı, pisuvar şeklinde bardaklarda servis ediliyor.

Hassas bir mideniz varsa burası hiç de size göre bir yer değil sevgili okur.

Uzun sipariş - Kenya



Bu restoranda son derece tatlı olan davetsiz misafirler ile karşılaşmak mümkün. Kenya'nın Nairobi kentinde bulunan bu yerde sıcakkanlı zürafalara denk gelmek mümkün. Davetsiz konuklar önünüzdeki tabağı bir anda yalayıp yutabilir :)